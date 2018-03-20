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Биржи АТР, кроме Японии и Австралии, 20 марта закрылись ростом в рамках коррекции
10:43 20.03.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Японии и Австралии, по итогам торгов вторника вышли в "зеленую" зону, отыграв падение в первые часы торгов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,42%, до 2485,52 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,35%, до 3290,64 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,23%, до 1872,33 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 0,11%, до 31549,93 пункта. При этом японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,47%, до 214380,97 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,39%, достигнув 5936,4 пункта.
В первые часы торгов вторника индексы на биржах Азии единодушно опускались на фоне негативной динамики американских бирж, однако к концу торгов многие инвесторы перешли к покупкам подешевевших акций и вывели большинство рынков региона в плюс.
Участники торгов обратили внимание на заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что Китай намерен продолжать политику открытости и расширять доступ иностранных инвесторов на китайский рынок. По словам премьера Госсовета, для открытия рынков КНР существует множество перспектив, поэтому власти Китая будут снижать ввозные пошлины, в том числе на лекарства, при этом пошлины на препараты для лечения раковых заболеваний могут быть вообще отменены.
Аналитики Soochow Securities, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что новые решения властей Китая будут способствовать долгосрочному развитию медицинского и фармацевтического секторов страны.
В то же время ключевым событием для мировых рынков на текущей неделе остается заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению большинства аналитиков, по его итогам регулятор повысит базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.
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