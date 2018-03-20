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Рынок акций Украины завершил торги 19 марта умеренным ростом
22:16 19.03.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в понедельник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,6% - до 1639,38 пункта, индекс ПФТС - на 0,01 пункта, до 352,57 пункта.
Объем торгов на УБ составил почти 41,79 млн грн, в том числе акциями - 4,9 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 291,08 млн грн, в том числе акциями - 0,39 млн грн.
В "индексной корзине" больше всех подорожали бумаги "Укрнафты" (+3,4%), "Донбассэнерго" (+0,95%) и "Турбоатом" (+0,85%).
Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-1,26%) и "Мотор Сичи" (-0,04%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,24%) и "Центрэнерго" (-0,26%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,32% - до 516,92 пункта при объеме торгов 2,27 млн злотых (18,16 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех дешевели акции "Агротона" (-3,04%), "Милкиленда" (-2,92%) и KSG Agro (-2,3%).
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