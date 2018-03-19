Финансовые новости
- |
- 19.03.18
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индексы США 16 марта выросли на фоне позитивной внутренней статистики
07:06 19.03.2018 |
Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,29%, до 24946,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия 7481,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17%, до 2752,01 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 102 пунктов с 99,7 пункта в феврале. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя. Индикатор оказался самым высоким за последние 14 лет.
Промышленное производство в стране в феврале увеличилось на 1,1% против ожиданий роста лишь на 0,3%, а загрузка промышленных мощностей в отчетном месяце оказалась самой сильной с января 2015 года - 78,1%.
Между тем, количество новых домов в США в феврале снизилось на 7% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,236 миллиона. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - на 2,7%. Показатель января был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,329 миллиона новостроек.
Кроме этого, в пятницу пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в своем Twitter опровергла сообщения СМИ о решении президента Дональда Трампа снять Герберта Макмастера с должности советника президента по национальной безопасности.
"Рынок всегда ищет поддержки, но каждый день мы получаем кадровые проблемы в Белом доме, что заставляет инвесторов чесать затылки и пересматривать вещи, касающиеся политики. Это краткосрочные вопросы, но они могут вызывать волатильность", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор Crossmark Global Investments Пол Таунсен (Paul Townsen).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главы МИД стран ЕС договорились избегать поддержки популистов в Украине
|Порошенко внес в Раду законопроект о валюте
|Единая партия отменяется. Новая перезагрузка старых элит
|Если бы не война, мы бы сожгли Раду: Кто и зачем возрождает МихоМайдан
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 19.03.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 19 марта составил 26.4360 грн.
|Доллар США дешевеет 19 марта, курс фунта подскочил на новостях о Brexit
|БМ Банк решил прекратить банковскую деятельность с сохранением юрлица
|Биржи АТР закрылись 19 марта разнонаправленно на оптимизме из США и внутренних новостях
|Курсы валют по карточным операциям на 19.03.18
Это интересно
|Subaru создала универсал без дверных ручек и зеркал
|Почем невесты напрокат в Китае?
|Дебютировал самый маленький кроссовер Lexus
|Электроконцепт BMW iVision Dynamics пойдет в серию под именем i4
|Репутация Apple среди потребителей рухнула, а Tesla вошла в тройку лидеров
|BMW, Daimler, Ford и VW показали, как будут выглядеть их электрозаправки
|Самоуправляемые длинномеры Waymo начинает перевозить грузы