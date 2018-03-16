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Рынок акций Украины завершил торги 16 марта ростом биржевых индексов
18:07 16.03.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 3,38% - до 1629,56 пункта, индекс ПФТС - на 0,39%, до 352,56 пункта.
Объем торгов на УБ составил 30,4 млн грн, в том числе акциями 3,5 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил почти 365 млн грн, в том числе акциями - 0,39 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Укрнафты" (+5,9%), "Донбассэнерго" (+4,69%) и "Центрэнерго" (+2,76%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,59%) и "Мотор Сичи" (+0,54%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв оставался неизменным на уровне 521,22 пункта. Объем торгов к указанному времени составил 63,8 тыс. злотых (0,5 млн грн).
Среди индексных акций дешевели бумаги KSG Agro (-6,21%), "Милкиленда" (-4,86%) и "Кернела" (-0,38%).
В "зеленой зоне" торговались акции "Агротона" (+2,19%) и агрохолдинга ИМК (+1,54%).
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