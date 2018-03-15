Рынок акций Украины 15 марта усилил отрицательную динамику

Украинский рынок акций по итогам торгов в четверг вновь снизился: индекс "Украинской биржи" (УБ) упал на 2,94% - до 1576,35 пункта, индекс ПФТС - на 0,59%, до 351,18 пункта.

Объем торгов на УБ составил 312,18 млн грн, в том числе акциями 11,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 43,7 млн грн, в том числе акциями - 0,38 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Худшая динамика зафиксирована по бумагам "Укрнафты" (-11,7%), "Донбассэнерго" (-5,82%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,32%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-1,62%) и "Центрэнерго" (-1,66%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,07% - до 521,22 пункта при объеме торгов 39,56 млн злотых (316,5 млн грн).

Почти весь торговый оборот обеспечили акции "Овостара" - 36,7 млн злотых, которые при этом не изменились в стоимости. Всего было реализовано 390,693 тыс. акций агрохолдинга или 6,5% ценных бумаг в обращении, по курсу PLN94 за шт.

Среди индексных акций подорожали акции "Кернела" (+0,19%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-1,12%) и "Агротона" (-0,36%).

