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Биржи АТР закрылись 15 марта разнонаправленно на новостях из США
10:59 15.03.2018 |
Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно к закрытию торгов четверга, оказавшись частично под давлением со стороны пессимизма на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,12%, до 21803,95 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,25%, до 2492,38 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,01%, до 3291,11 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,22%, до 1874,41 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,34%, до 31541,1 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,24%, достигнув 5920,8 пункта.
Инвесторы с пессимизмом восприняли снижение основных фондовых индексов США в среду. Причиной послужили сообщения в СМИ о том, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по новым пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции. Потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет эквивалентен 30 миллиардам долларов.
"Хотя официальные лица США и Китая могут вести в кулуарах переговоры в попытке предотвратить ухудшение ситуации, на рынках будет сохраняться обеспокоенность, пока президент Трамп будет продолжать намеченную программу в этом вопросе", - приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста SMBC Nikko Securities Сяо Минцзе (Xiao Minjie).
В то же время участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику из Южной Кореи. Так, стало известно, что профицит торгового баланса страны в феврале немного сократился и составил 3,2 миллиарда долларов против 3,3 миллиарда долларов месяцем ранее. При этом объем экспорта в годовом выражении вырос на 3,9% после роста на 4% месяцем ранее, а импорт увеличился на 14,9% после 14,8% месяцем ранее.
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