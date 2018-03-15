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Рынок акций Украины завершил торги в среду снижением
19:43 14.03.2018 |
Украинский рынок акций завершил торги в среду снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,29% - до 1624,02 пункта, индекс ПФТС - 0,24%, до 353,25 пункта.
Объем торгов на УБ составил 440,6 млн грн, в том числе акциями 4,4 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 1,13 млн грн, в том числе акциями - 0,39 млн грн.
В "индексной корзине" УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-2,55%) и "Центрэнерго" (-1,1%).
Подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,54%) и "Мотор Сичи" (+0,38%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,33%) и "Мотор Сичи" (+0,49%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,41% - до 520,88 пункта при объеме торгов 1,7 млн злотых (13,6 млн грн).
Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги агрохолдинга ИМК (-2,99%), "Милкиленда" (-2,7%) и "Кернела" (-0,19%).
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