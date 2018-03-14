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Биржи АТР 14 марта закрылись снижением вслед за американскими рынками
11:51 14.03.2018 |
По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,87%, до 21777,29 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,34%, до 2486,08 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,57%, до 3291,38 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,89%, до 1878,51 пункта, а гонконгский Hang Seng Index - на 0,5%, до 31435,01 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,66%, достигнув 5935,3 пункта.
Давление на индексы азиатского региона оказало снижение на фондовых рынках в США накануне, достигавшее 1%. Пессимизм инвесторов связан с тем, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео. Это не первая отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.
"Отставка Тиллерсона вызвала некоторые опасения относительно того, что она открывает возможности в администрации президента для тех, кто выступает за усиление протекционистских мер", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.
Инвесторы также обратили внимание и на статистику по Китаю. С одной стороны, в январе-феврале 2018 года был зафиксирован рост розничных продаж в годовом выражении на 9,7% против прогноза в 9,8%. В то же время данные по промышленному производству КНР за январь-февраль оказались лучше прогнозов аналитиков - рост в годовом выражении составил 7,2% при ожидавшихся 6,3%.
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