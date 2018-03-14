Биржи США завершили день снижением на новостях об увольнении Тиллерсона

Основные фондовые индексы США во вторник снизились на фоне политической нестабильности в стране, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,68%, до 25007,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,02%, до 7511,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,64%, до 2765,31 пункта.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео.

Это не первая крупная отставка в команде Трампа - в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.

Инвесторы практически не обратили внимания на внутреннюю статистику.

По данным министерства труда США, в феврале потребительские цены в стране выросли на 0,2% в месячном выражении против роста на 0,5% в январе, а в годовом выражении инфляция составила 2,2% против показателя предыдущего месяца в 2,1%.