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Биржи АТР в основном снижаются 13 марта перед выходом данных по инфляции в США
07:24 13.03.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются в ожидании статистики по инфляции в США за февраль, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,23%, до 3319,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1905,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,27%, до 31507,76 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,14%, до 2487,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,55%, до 5963,3 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 0,08%, поднимаясь до 21841,74 пункта.
Как сообщает агентство MarketWatch, инвесторы ожидают статистику по темпам годовой инфляции в США в феврале, которая может повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ужесточения монетарной политики регулятора.
Агентство добавляет, что данные по инфляции в США январе стали причиной волатильности на торговых площадках месяцем ранее. Тогда потребительские цены в стране выросли на 2,1% в годовом выражении, и на 0,5% в месячном, что оказалось значительно выше прогнозов аналитиков.
Ожидается, что инфляция в феврале ускорилась до 2,2% в годовом выражении, но замедлилась до 0,2% - в месячном.
"Фокус внимания будет сосредоточен на статистике по индексу потребительских цен в США сегодня, всего лишь месяц назад неожиданные данные по этому показателю привели к панике на бирже", - приводит агентство мнение главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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