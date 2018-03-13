Финансовые новости
- |
- 13.03.18
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
NASDAQ 12 марта обновил рекорд по итогам понедельника
07:19 13.03.2018 |
Основные фондовые индексы США в понедельник не продемонстрировали единой динамики на фоне данных по рынку труда страны, однако NASDAQ обновил рекорд, следует из данных торгов.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,62% до 25178,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,36% до 7588,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,13% до 2783,02 пункта.
Согласно данным министерства труда США, рост заработной платы в стране в феврале замедлился до 2,6% в годовом выражении после показателя в 2,9% месяцем ранее. Уровень безработицы в США не изменимся с января - 4,1%, тогда как эксперты ожидали снижения индикатора до 4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 313 тысяч.
Инвесторы также следят за новостями о возможных кандидатурах на пост экономического советника президента США после того, как занимающий эту должность Гэри Кон объявил о своей отставке на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.
По данным ряда СМИ, на эту должность, в частности, рассматриваются советник Белого дома Питер Наварро и экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу. Наварро, однако, заявил, что не претендует на этот пост.
"Ставки и инфляция остаются большим вопросом на рынке, и это самые большие факторы риска в 2018 году. Нам неизвестна точка триггера, когда доходность облигаций будет создавать хаос на рынках, но данные по средней зарплате на прошлой неделе подтверждают, что мы еще до нее не дошли", - считает инвестиционный директор Fiduciary Trust в Бостоне Майкл Муллани (Michael Mullaney), слова которого приводит агентство MarketWatch.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США готовы начать в Сирии действовать в одиночку
|Дело Скрипаля: как может ответить Великобритания
|Завтра на межбанке ожидается максимальная валютная распродажа на этой неделе — выбросят выручку за 8-9 марта
|Отравление Скрипаля: Мэй выдвинула России ультиматум
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 13.03.18
|Остатки средств на корсчетах банков 13.03.17
|Объем торгов долларом на межбанке 12 марта уменьшился на $85,9 млн до $184 млн
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25.9200 грн
|НБУ объявил аукцион по покупке до $100 млн на межбанке во вторник
|ТАСкомбанк назначил предправления Тигипко вместо Мелеш
Это интересно
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?
|Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток
|В рейтинг миллиардеров от Forbes попали семь украинцев
|Mercedes-Maybach S-Class станет первым автомобилем с умными фарами Digital Light
|Audi привезла в Женеву почти серийный электрокроссовер
|Вирусы-майнеры научились устранять конкурентов