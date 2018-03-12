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Биржи АТР растут 12 марта вслед за американскими индексами
07:33 12.03.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром находятся в плюсе за счет роста индексов США после выхода сильной статистики рынка труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51%, до 3324,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,81%, до 1900,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,53%, до 31469,17 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 1,13%, до 2487,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,74%, до 6007,4 пункта, Nikkei 225 - на 1,38%, до 21765,35 пункта.
Как сообщило в пятницу министерство труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале увеличилось на 313 тысяч против прогноза в 200 тысяч. Показатель роста января был пересмотрен до 239 тысяч с 200 тысяч.
Минтруд также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в феврале выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 26,75 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,15%, или на 4 цента. Уровень безработицы при этом неожиданно сохранился за период на уровне января в 4,1%, тогда как ожидалось его снижение до 4%.
Некоторые инвесторы считают, что позитивные данные рынка труда США, опубликованные в пятницу, подтолкнут ФРС к тому, чтобы временно отсрочить повышение ставки, считает глава международного валютного отдела Standard Chartered Эрик Робертсен (Eric Robertsen), чье мнение приводит агентство Market Watch.
"Данные как базовой инфляции, так и заработной платы остаются под давлением на данный момент, но клиенты ожидают, что сочетание фискальных мер и слабости доллара в итоге приведет к давлению на цены, что вынудит комитет по открытому рынку ФРС США (FOMC) повысить ставку быстрее, чем этого сейчас ожидают рынки", - считает эксперт.
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