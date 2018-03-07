Рынок акций Украины перед продолжительными выходными скорректировался вниз

Украинский рынок акций завершил торги в среду умеренным снижением после двухдневного роста: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,61% - до 1611,53 пункта, индекс ПФТС - на 0,05%, до 351,75 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,2 млн грн, в том числе акциями - 5,5 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 380,37 млн грн, в том числе акциями - 0,4 млн грн.

В индексной корзине УБ снизились в цене бумаги "Укрнафты" (-2,18%), "Мотор Сичи" (-1,83%) и "Центрэнерго" (-0,63%).

Подорожали акции "Донбассэнерго" (+1,26%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,82%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,89%) и "Центрэнерго" (+0,53%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,5% - до 505,75 пункта при объеме торгов 0,24 млн злотых (1,92 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги KSG Agro (-5,67%), агрохолдинга ИМК (-1,52%) и "Агротона" (-1,42%).

Дорожали акции "Кернела" (+0,62%).

