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Рынок акций Украины во вторник замедлил рост
18:59 06.03.2018 |
Фондовый рынок Украины во вторник несколько замедлил восходящую динамику: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,32% - до 1621,5 пункта, индекс ПФТС - на 0,01%, до 351,93 пункта.
Объем торгов на УБ составил 129,2 млн грн, в том числе акциями - 5,1 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 141,04 млн грн, в том числе акциями - 0,366 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+0,31%) и "Центрэнерго" (+0,07%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-0,59%) и "Укрнафты" (-0,18%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,28%) и "Центрэнерго" (-0,16%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на символические 0,01% - до 508,28 пункта при объеме торгов 0,87 млн злотых (7 млн грн).
В индексной корзине подорожали бумаги KSG Agro (+7,18%), "Агротона" (+3,48%) и агрохолдинга ИМК (+1,54%).
В "красной зоне" завершили торги акции "Астарты" (-0,76%) и "Милкиленда" (-0,68%).
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Чтобы оценить масштаб и востребованность платежных операций физлиц достаточно обратиться к официальной статистике: по данным Национального банка Украины, за 9 месяцев 2017 года вне банковских касс было принято переводов наличными в общей сумме 265,5 млрд.
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