Биржи АТР растут 6 марта вслед за индексами США, японский Nikkei 225 подорожал более чем на 2%

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются вслед за ростом американских индексов на ослаблении опасений касательно глобальной торговой войны после заявлений президента США Дональда Трампа, японский индекс Nikkei 225 подорожал более чем на 2% на заявлениях главы ЦБ Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.12 EET японский Nikkei 225 рос на 2,04%, до 21470,36 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,21% - до 3263,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1843,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 1,39% - до 30300,96 пункта, корейский KOSPI - на 1,36%, до 2407,43 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,13%, до 5961,7 пункта.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода. Белый дом отказался пояснить обещание президента, заявив лишь, что детали будут обнародованы на этой неделе. Заявление Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США. На этом фоне американские индексы снизились.

Однако по итогам торгов понедельника биржи США закрылись ростом более чем на 1%, что, в свою очередь, оказало поддержку азиатским индексам во вторник. Эксперты объясняют это тем, что "статус запланированных США пошлин на сталь и алюминий стал менее ясным", пишет агентство MarketWatch. В частности, спикер палаты представителей США Пол Райан выразил свое несогласие с планами по введению пошлин, а ряд республиканцев заявили о своей обеспокоенности относительно предложений Трампа, отмечает агентство.

"Рынки отреагировали на признаки борьбы (с планами Трампа - ред.)", - приводит агентство мнение аналитика CMC Markets в Сингапуре Ориано Лизза (Oriano Lizza). По его словам, беспокойство по поводу торговой войны снижается.

Трейдеры также обратили внимание на заявления главы Банка Японии Харухико Курода, сделанные ранее во вторник. Курода сказал, что Япония "неуклонно движется к концу дефляции". ЦБ Японии на последнем заседании в январе ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. На прошлой неделе Курода заявил, что отказ от мягкой денежной политики будет рассматриваться в 2019 финансовом году (с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года).