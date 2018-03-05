Рынок акций Украины 5марта возобновил восходящую динамику

Украинский рынок акций в понедельник возобновил рост после несущественной коррекции в минувшую пятницу: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,3% - до 1616,34 пункта, индекс ПФТС - на 0,65%, до 351,9 пункта.

Объем торгов на УБ составил 290,86 млн грн, в том числе акциями 5,4 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 368,3 тыс. грн и весь был сгенерирован сделками с акциями.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Мотор Сичи" (+2,24%), Райффайзен Банка Аваль (+1,16%) и "Центрэнерго" (+0,94%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+2,37%) и "Центрэнерго" (+1,35%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,06% - до 508,21 пункта при объеме торгов 1 млн злотых (8 млн грн).

Среди индексных акций снизились в цене бумаги KSG Agro (-5,24%), "Милкиленда" (-0,68%) и "Кернела" (-0,41%).

Выросли в цене акции "Агротона" (+1,11%) и "Астарты" (+0,38%).