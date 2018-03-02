Биржи АТР снижаются после заявлений Трампа о пошлинах на сталь и алюминий

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу значительно снижаются, трейдеры реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.10 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,32% - до 3263,18 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опускался на 0,44%, до 1825,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 1,53% - до 30568,02 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,85%, до 2406,45 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,65%, до 5934,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,22%, до 21242,23 пункта.

В четверг Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний.

Аналитик Commerzbank Хао Чжоу (Hao Zhou), мнение которого приводит агентство Market Watch, считает, что действия, направленные на защиту сталелитейных компаний в США, побудили беспокойных инвесторов продавать свои акции.

"Рынки получили резкое напоминание о первоначальной негативной реакции на выборы Трампа. Тарифы были объявлены без какой-либо нормативной базы. Может, этим действиям появится объяснение, однако первоначальная рыночная интерпретация таких заявлений оценивается как популизм", - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство.

По словам стратега Nomura Такаши Ито (Takashi Ito), некоторые инвесторы опасаются, что действия Трампа напоминают игру в "как аукнется, так и откликнется" между США и их торговыми партнерами, в частности, Китаем.