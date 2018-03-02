Биржи США снизились 1 марта после выступления Трампа по пошлинам

Основные американские фондовые индексы в четверг снизились на фоне выступления президента страны Дональда Трампа о новых пошлинах, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,68%, до 24608,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,27%, до 7180,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,33%, до 2677,67 пункта.

США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий - в размере 10%, заявил Трамп ранее в четверг. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, добавил президент США.

Сдерживают снижение индексов данные по рынку труда страны. Так, число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 24 февраля упало до минимума с 1969 года и составило 210 тысяч. Аналитики ожидали, напротив, роста показателя. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 2 тысячи - до 220 тысяч.

Вместе с этим индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до максимального уровня с 2004 года - до 60,8% с 59,1% в январе. Эксперты ожидали снижения показателя до 58,7%.

"Возможно, вы оказываете услугу части сталелитейных и алюминиевых компаний, но сокрушаете остальной рынок, потому что это не то, что хотят видеть люди, и это может стать большой проблемой, потому что распространяется на весь рынок", - приводит агентство MarketWatch слова директора по торговле Wedbush Securities Йена Уинера.