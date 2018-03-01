Биржи АТР торгуются разнонаправленно 1 марта, отыгрывая динамику на валютном и сырьевом рынках

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику, так как инвесторы оценивают недавнее укрепление доллара и снижение цен на нефть после статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,6% - до 3279,08 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,85%, до 1827,19 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,23% - до 30917,16 пункта. Корейский KOSPI снижался на 1,17% - до 2427,36 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,8%, до 5968,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,46%, до 21745,13 пункта.

Как отмечают аналитики, на рынки Азии сейчас значительно влияет укрепление курса доллара к мировым валютам. "Восстановление доллара может негативно повлиять на цены на нефть и, в свою очередь, привести к понижению инфляционных ожиданий. В этом случае на рынках акций может произойти существенная коррекция", - цитирует агентство Рейтер старшего стратега SMBC Nikko Securities Макото Нодзи (Makoto Noji).

В ходе утренних торгов индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 90,71 пункта. При этом ранее в четверг доллар достиг шестинедельного максимума - трейдеры отыгрывали заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что он продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен.

Кроме того, азиатские фондовые рынки отреагировали на снижение цен на нефть в среду после публикации статистики из США. По данным Минэнерго страны, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали меньшего роста - на 2,4 миллиона баррелей.

На этом фоне в Азии дешевеют бумаги энергетических компаний. Акции японской Inpex опускаются в цене на 3,16%, бумаги китайских CNOOC - на 1,23%, PetroChina - 0,54%. Акции австралийской Woodside Petroleum дешевеют на 2,04%, а BHP - на 1,25%.