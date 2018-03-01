Биржи США закрылись 28 февраля в минусе на опасениях по поводу инфляции

Основные американские фондовые индексы закрылись в последний день февраля в минусе на фоне опасений инвесторов по поводу инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,5%, до 25029,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,11%, до 2713,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,78%, до 7273,01 пункта.

Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2017 года, по второй оценке, составил 2,5% в годовом выражении, что немного ниже первоначальной оценки в 2,6%. Показатель также совпал с прогнозом большинства аналитиков. По итогам первого квартала 2017 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 1,2%, во втором квартале - 3,1%, в третьем - 3,2%.

По мнению некоторых инвесторов, эти данные свидетельствуют о том, что ФРС на фоне сильного укрепления экономики начнет повышать процентные ставки быстрее, чем это планировалось ранее.

"Оценки по всем активам высоки, и ФРС надо как-то умудриться нормализировать состояние ставок, но достаточно медленно, чтобы не натолкнуться на "лежачих полицейских", - сказал агентству MarketWatch старший специалист по инвестициям Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер (James Meyer).

Во вторник американские индексы закрылись в минусе на фоне выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в конгрессе США. Пауэлл предложил оптимистичный взгляд на экономику США и дал понять, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен. Инвесторы вновь забеспокоились, что регулятор может рассмотреть четыре повышения ставки в текущем году, вместо запланированных ранее трех.