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Биржи США потеряли более 1% на фоне выступления нового ФРС
07:48 28.02.2018 |
Основные американские фондовые индексы во вторник потеряли более 1% на фоне выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 1,16%, до 25410,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,27%, до 2744,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,23%, до 7330,35 пункта.
Во вторник Пауэлл, впервые официально выступив в новой должности, назвал ситуацию в американской экономике благоприятной, несмотря на волатильность на рынке. Он также дал понять, что продолжит политику в области поднятия ставки, ранее обозначенную его предшественницей Джанет Йеллен.
Индекс доверия потребителей в стране в феврале вырос до максимального уровня с ноября 2000 года - до 130,8 пункта с пересмотренного показателя января в 124,3 пункта, сообщала во вторник аналитическая компания Conference Board. Прогноз предполагал рост показателя лишь до 126,2 пункта с первоначального январского уровня в 125,4 пункта.
"Инвесторы могут смотреть на Пауэлла как будто он волшебник из страны Оз, но это не так. Он просто делает, что позволяет ему экономика, сейчас она растет и гарантирует более высокие процентные ставки", - сказала агентству MarketWatch старший стратег Voya Investment Management Кэрин Кавано (Karyn Cavanaugh).
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