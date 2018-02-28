Финансовые новости
- |
- 28.02.18
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Индекс "Украинской биржи"27 февраля усилил рост
19:44 27.02.2018 |
Украинский рынок акций во вторник вновь завершил торги ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,21% - до 1538,1 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 337,49 пункта.
Объем торгов на УБ составил 15,9 млн грн, в том числе акциями - 12,6 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 97,9 млн грн, в том числе акциями - 0,38 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+4,53%), "Укрнафты" (+2,33%) и "Донбассэнерго" (+2,19%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+4,39%) и "Мотор Сичи" (+0,59%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 0,61% - до 501,3 пункта при объеме торгов 3,85 млн злотых (30,8 млн грн).
В "индексной корзине" дешевели бумаги "Агротона" (-2,15%), "Астарты" (-1,5%) и "Кернела" (-0,53%).
С ростом стоимости торговались только акции "Овостара" (+0,53%).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Возвращение газовой принцессы: Тимошенко анонсировала законопроект, запрещающий манипуляции с ГТС
|Госдолг Украины в январе-2018 снизился в долларовом выражении на 0,25%, в гривневом - на 0,46% - Минфин
|Россия снова пустила поезда через Украину
|Предполагаемый создатель Bitcoin обвиняется в незаконном присвоении чужой криптовалюты на сумму свыше $5 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ дважды выходил на межбанк 27 февраля, и совокупно приобрел за день порядка $23 млн
|Индекс "Украинской биржи"27 февраля усилил рост
|Рада поддержала в первом чтении законопроект об упрощении доступа иностранных инвесторов к украинскому рынку
|Рада вернула на доработку законопроект о рынках капитала и регулируемых рынках
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 27 февраля составил 26.9482 грн.
|Депозитные ставки для физлиц 27.02.18
Это интересно
|Состоялся анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S9
|Компания Peugeot сменила фургон Partner на Rifter
|Google тестирует технологию, которая позволит достаточно точно определять местоположение абонента, звонящего в службу спасения
|Новый Peugeot 508: система ночного видения и восьмиступенчатый автомат
|Samsung научит смарт-часы измерять кровяное давление
|Apple возглавила рейтинг самых инновационных компаний
|Новый универсал Volvo V60 стал 390-сильным гибридом