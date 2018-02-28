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Рада поддержала в первом чтении законопроект об упрощении доступа иностранных инвесторов к украинскому рынку
18:05 27.02.2018 |
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предполагает внедрение в систему депозитарного учета Украины института номинального держателя (№6141).
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций" поддержали в первом чтении 236 народных депутатов.
"Согласно нынешнему законодательству, иностранным инвесторам для покупки ценных бумаг украинских эмитентов необходимо открывать прямые счета ценных бумаг в украинских депозитарных учреждениях. Это сдерживает иностранные инвестиции из-за отсутствие доверия к украинским депозитарным учреждениям... Сегодня процедура открытия такого счета требует подачи многочисленных документов, является затратной и длительной для иностранного инвестора. Законопроект предлагает ввести институт финансового иностранного посредника, держателя ценных бумаг иностранного инвестора", - сказал народный депутат Павел Ризаненко (БПП), представляя законопроект в парламенте.
Законопроект также предусматривает ограничения круга иностранных финансовых учреждений, которые могут открыть счета в ценных бумагах номинального держателя, отметил он.
Ранее в Национальном депозитарии Украины (НДУ, Центральный депозитарий) прогнозировали, что принятие указанного закона позволит увеличить долю иностранного капитала до 30% с практически нулевого уровня.
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