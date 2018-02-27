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Биржи США прибавили около 1% на фоне ожидания первого выступления главы Федрезерва
07:24 27.02.2018 |
Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне ожидания первого выступления нового главы ФРС и ралли в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,58% - до 25709,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,18%, до 2779,60 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,15%, до 7421,46 пункта.
Ключевым событием торговой недели станет выступление во вторник в конгрессе нового главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторов в первую очередь интересуют его комментарии относительно темпов повышения Федрезервом процентной ставки в 2018 году.
В понедельник росли акции компаний технологического сектора. Так, бумаги Apple подорожали на 1,98%, Intel - на 2,89%, Microsoft - на 1,45%.
"Мы ищем ту стадию, при которой можем существовать в условиях высокой инфляции, но все еще иметь на рынке поддержку монетарной политики. Иными словами, консенсус, при котором ставки не будут расти так быстро", - сказал агентству MarketWatch директор по продажам LEK Securities Фрэнк Девис (Frank Davis).
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