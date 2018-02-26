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Рынок акций Украины 26 февраля продолжил умеренную восходящую динамику
19:05 26.02.2018 |
Украинские биржевые индексы в понедельник продолжили наметившийся на прошлой неделе умеренный рост: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,61% - до 1504,86 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 337,25 пункта.
Объем торгов на УБ составил 424,8 млн грн, в том числе акциями - 4 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 95 млн грн, в том числе акциями 0,35 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+1,51%), Райффайзен Банка Аваль (+1,07%) и "Мотор Сичи" (+0,57%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-0,59%) и "Центрэнерго" (-0,01%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,78%) и "Центрэнерго" (-0,39%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв снизился на 1% - до 504,47 пункта при объеме торгов 2,6 млн злотых (20,8 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Овостара" (-3,11%), "Агротона" (-3,01%) и "Кернела" (-1,15%).
Дорожали акции KSG Agro (+2,62%) и "Милкиленда" (+2,07%).
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