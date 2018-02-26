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Биржи АТР растут 26 февраля вслед за американскими индексами
07:39 26.02.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за увеличением американских индексов в пятницу после публикации отчета Федеральной резервной системы (ФРС) о развитии экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.10 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,72% - до 3312,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,7%, до 1805,28 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,61% - до 31459,15 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,1%, до 2453,03 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,59%, до 6034,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,11%, до 22135,98 пункта.
Поддержку азиатским индексам в понедельник оказывает тот факт, что биржи США по итогам пятницы закрылись ростом в среднем на 1,6%. Это было связано с публикацией отчета ФРС о развитии американской экономики. Регулятор заявил, что наблюдает рост экономики США, указав на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщил при этом о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне.
Теперь участники рынка ожидают выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится во вторник. Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал Федрезерв и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.
По словам главного рыночного стратега IG Криса Вестона (Chris Weston), которые приводит агентство Рейтер, Пауэлл вряд ли будет создавать нервозную ситуацию на рынке и заявлять об ужесточении политики.
В то же время трейдеры обратили внимание на новости из Китая, где, как сообщило агентство Синьхуа, Центральный комитет Коммунистической партии страны выдвинул в воскресенье предложение удалить из Конституции Китая пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд". Если это предложение будет рассмотрено и принято, тогда нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и дольше.
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