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Американские индексы выросли 23 февраля на 1,4-1,8% после отчета ФРС
07:27 26.02.2018 |
Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли на 1,4-1,8% после публикации отчета Федеральной резервной системы (ФРС) США о развитии американской экономики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,39% - до 25309,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,6%, до 2747,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,77%, до 7337,39 пункта.
ФРС заявила, что наблюдает рост экономики США, указав на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщила о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне. Регулятор в очередной раз спрогнозировал уровень инфляции в 2018 году чуть ниже или близко к 2%.
Кроме того, участники рынка ждут выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал регулятор и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.
IT-компания Hewlett Packard Enterprise сообщила о росте квартальной прибыли в 5,4 раза, до 1,436 миллиарда долларов. Выручка составила 7,674 миллиарда долларов, увеличившись на 11%. Компания также объявила о планах возврата средств ее акционерам в размере 7 миллиардов долларов до конца 2018-2019 фингода.
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