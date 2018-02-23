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Фондовые индексы США в основном выросли 22 февраля на данных по безработице
07:37 23.02.2018 |
Основные американские фондовые индексы по итогам четверга преимущественно выросли после публикации данных о падении числа заявок на пособие по безработице в стране до минимума за 45 лет, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,66%, до 24962,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,11%, до 7210,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,1%, до 2703,96 пункта.
Число американцев, подавших в течение прошлой недели заявки на пособие по безработице, снизилось на семь тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 222 тысячи, что стало самым низким уровнем с января 1973 года. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения на 1 тысячу - до 229 тысяч.
"Мы видим переоценку рисков с учетом ожиданий по инфляции и увеличения ставок, но это в том числе и побочный эффект экономики, которая растет быстрее нормы", - сказал агентству MarketWatch глава Four Wood Capital Стивен Баффико.
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