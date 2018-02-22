Рынок акций Украины 22 февраля усилил рост

Объем торгов на УБ составил 71,4 млн, в том числе акциями – 3,56 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 133,9 млн грн, в том числе акциями – 0,38 млн грн.
Вновь все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Лучшая динамика зафиксирована по бумагам "Донбассэнерго" (+10,23%), "Центрэнерго" (+1,24%) и "Укрнафты" (+0,37%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,84%) и "Центрэнерго" (-0,21%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,78% - до 504,7 пункта при объеме торгов 1,3 млн злотых (10,4 млн грн).
В "индексной корзине" отсутствовала отрицательная динамика. Тройку лидеров роста составили бумаги "Агротона" (+13,03%), "Милкиленда" (+5%) и "Овостара" (+2,66%).