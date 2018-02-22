Финансовые новости
- |
- 22.02.18
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стоимость нефти снижается 22 февраля после публикации протокола ФРС
08:15 22.02.2018 |
Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы также ожидают статистику по запасам сырья в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69% - до 64,97 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,96% - до 61,09 доллара за баррель.
Согласно документу, обнародованному в среду вечером, члены Комитета по открытым рынкам ФРС пришли к мнению, что с учетом роста американской экономики дальнейшее ужесточение политики целесообразно. Повышение ставки ФРС поддерживает курс доллара, что, в свою очередь, негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти. Укрепление доллара делает нефть дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Сдерживает удешевление нефти статистика от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 16 февраля сократились на 907 тысяч баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 1,5 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 3,5 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), по оценке института, упали на 2,6 миллиона баррелей.
Позднее в четверг инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США. По прогнозу аналитиков, запасы за неделю выросли на 1,795 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,895 миллиона баррелей.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Обвинения против главы Банка Латвии в коррупции могут иметь не московскую, а вашингтонскую прописку
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк не дал курсу доллара сильно упасть на межбанке 23 февраля
|Сердюк и его партнеры выстроили свою тактику поведения в суде таким образом, чтобы спровоцировать Порошенко
|Почему Укроборонпром возглавил Букин
|Кубив предложил ограничить независимость Нацбанка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Австралийский доллар - самая продвинутая купюря
|Биржи АТР закрылись разнонаправленно 22 февраля после праздников в Китае
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 27.0748 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 22 февраля
|НБУ продал 21 февраля банкам депозитные сертификаты на 2 974 млн гривен
|Остатки средств на корсчетах банков 22.02.18
Это интересно
|Маск получил предварительное разрешение на бурение тоннеля под Вашингтоном
|Японские учёные продемонстрировали электронную кожу с LED-индикацией
|Volvo представила первый трехцилиндровый двигатель
|Павел Дуров привлек $850 млн на блокчейн и мессенджер Telegram
|Линия скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет проложена от ЖД вокзала
|5 самых развлекательных городов мира
|Спамеры изобрели безмакросную атаку с использованием Word