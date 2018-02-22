Стоимость нефти снижается 22 февраля после публикации протокола ФРС

Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы также ожидают статистику по запасам сырья в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EET стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69% - до 64,97 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,96% - до 61,09 доллара за баррель.

Согласно документу, обнародованному в среду вечером, члены Комитета по открытым рынкам ФРС пришли к мнению, что с учетом роста американской экономики дальнейшее ужесточение политики целесообразно. Повышение ставки ФРС поддерживает курс доллара, что, в свою очередь, негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти. Укрепление доллара делает нефть дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Сдерживает удешевление нефти статистика от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 16 февраля сократились на 907 тысяч баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 1,5 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 3,5 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing), по оценке института, упали на 2,6 миллиона баррелей.

Позднее в четверг инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США. По прогнозу аналитиков, запасы за неделю выросли на 1,795 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,895 миллиона баррелей.