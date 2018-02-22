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Доллар растет 22 февраля на ожиданиях ужесточения политики ФРС США
08:00 22.02.2018 |
Курс доллара растет к евро, индекс доллара также увеличивается в четверг утром, продолжая ралли предыдущего дня на ожиданиях повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.07 EET курс евро к доллару снижался до 1,2277 доллара с 1,2283 доллара за евро по итогам предыдущего закрытия, курс доллара к иене опускался до 107,44 иены за доллар со 107,77 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 90,11 пункта.
После публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду вечером, индекс доллара увеличился до 90,12 пункта. Доходность 10-летних гособлигаций США (US Treasuries) поднялась до отметки в 2,95% - максимума за четыре года.
Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на встрече 30-31 января пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Члены ФРС отметили, что ситуация на рынке труда в США продолжает улучшаться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.
"Повышение ставки (ФРС - ред.) в марте - это уже решенное дело, а также регулятор, кажется, более позитивно смотрит на экономические перспективы, поэтому я могу представить, что участники рынка полагают, что есть вероятность, что темпы роста ставки могут ускориться до четырех повышений в этом году", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Хирофуми Сузуки (Hirofumi Suzuki).
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