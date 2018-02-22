Биржи АТР закрылись разнонаправленно 22 февраля после праздников в Китае

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам четверга закрылись разнонаправленно на фоне новостей из США и возобновления торгов в Китае после продолжительных праздников, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов четверга японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,07%, до 21736,44 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,17%, до 3268,56 пункта. Это самый высокий рост показателя за одну торговую сессию с августа 2016 года. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite увеличился на 1,89%, до 1771,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,48% - до 30965,68 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,12%, до 5950,9 пункта, корейский KOSPI снизился на 0,63%, до 2414,28 пункта.

Инвесторы в Азии отреагировали на публикацию протокола январского заседания ФРС США. Согласно документу, члены Комитета по открытым рынкам на последней встрече пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Участники рынка восприняли данные протокола как сигнал того, что регулятор может повысить базовую процентную ставку более чем три раза в текущем году.

"Рынок оценивает вероятность ужесточения денежной политики ФРС с течением времени", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика UBS Asset Management Эвана Брауна (Evan Brown).

В то же время биржи Китая отметились ростом, открывшись после праздников с связи с Новым годом по лунному календарю. Китайские инвесторы отыгрывали рост на мировых фондовых биржах, зафиксированный в этот период.