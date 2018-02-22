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Фондовые индексы США завершили среду в минусе после публикации протокола ФРС
07:34 22.02.2018 |
Основные фондовые индексы США завершили среду в минусе после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,67% - до 24797,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,22%, до 7218,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,55%, до 2701,33 пункта.
Согласно протоколу ФРС, члены Комитета по открытым рынкам на встрече 30-31 января пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Члены ФРС отметили, что рынок труда в США продолжает укрепляться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.
При этом большинство аналитиков считает, что ставка будет повышена уже на следующем заседании регулятора - в марте: по данным CME Group, 77,5% экспертов ожидают повышения ставки до 1,5-1,75% годовых.
"Инфляция не опережает целевые показатели ФРС, и регулятор очень открыт относительно происходящего и того, как он будет реагировать в дальнейшем, так что до следующих данных, которые должны прояснить нам ситуацию с инфляцией, я думаю, рынок будет стабилизироваться", - передает агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега Global Markets Advisory Group Питера Кенни (Peter Kenny).
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