Биржи США закрылись 20 февраля в минусе на росте доходности облигаций

Основные фондовые индексы США во вторник снизились на фоне роста доходности казначейских облигаций США и на ожиданиях публикации протокола последнего заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,01% - до 24964,75 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,07%, составив 7234,31 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,58%, до 2716,26 пункта.

Рост доходности гособлигаций США с начала февраля вызван данными об увеличении заработной платы в стране, что было воспринято инвесторами как индикатор ускорения инфляции. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) вечером во вторник растет на 0,013 базисного пункта, до отметки в 2,888%, при этом ранее в ходе торгов показатель достигал уровня 2,926%. Возможное ускорение инфляции в США также повысило ожидания трейдеров относительно подъема процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) страны. Участники рынка ждут публикации в среду протокола последнего заседания регулятора, которое состоялось 30-31 января, чтобы получить подсказку о дальнейших планах Федрезерва по монетарной политике.

Ранее во вторник крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Wal-Mart Stores Inc., сообщила, что ее консолидированная чистая прибыль по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 31 января) уменьшилась на 26,4% в годовом выражении, до 10,523 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль Wal-Mart в пересчете на одну акцию по итогам года составила 3,28 доллара против 4,38 доллара по итогам прошлого фингода.

Также участники рынка следят за новыми подробностями сделки между одним из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Inc и нидерландским производителем полупроводников NXP Semiconductors. Qualcomm повысил цену покупки NXP Semiconductors до 127,5 доллара за акцию с сообщавшихся ранее 110 долларов за акцию. Общая стоимость сделки поднялась теперь до 44 миллиарда долларов с ожидавшихся ранее 38 миллиардов долларов.

Кроме того, чистая прибыль торгующейся в США HSBC Holdings plc по итогам 2017 года выросла в 3,5 раза по сравнению с 2016 годом - до 11,879 миллиарда долларов, а по итогам четвертого квартала банк зафиксировал чистую прибыль в размере 326 миллионов долларов против убытка в 4,017 миллиарда долларов годом ранее. "Рыночные оценки не слишком низкие, но и не высокие с учетом прибылей, где рост происходит как органически, так и благодаря налоговым изменениям", - сказал агентству MarketWatch президент Stewart Capital Advisors Малкольм Полли (Malcolm Polley).