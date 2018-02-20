Финансовые новости
- |
- 20.02.18
- |
- 11:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР 20 февраля в основном снижаются вслед за европейскими биржами
07:26 20.02.2018 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на фоне низких объемов торгов, а также следуя динамике европейских бирж накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.40 EET японский индекс Nikkei 225 опускался на 1,01%, до 21925,80 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,12% - до 31151,65 пункта. Корейский KOSPI уменьшался на 0,84%, до 2422,19 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 5936,6 пункта.
Биржи Шанхая и Вьетнама по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
В понедельник основные европейские индексы закрылись снижением. По итогам торгов немецкий DAX опустился на 0,53% - до 12385,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,48% - до 5256,18 пункта, британский FTSE 100 - на 0,64% - до 7247,66 пункта.
Как сообщает начальник отдела продаж по региону АТР в Saxo Capital Markets Эндрю Брэслер (Andrew Bresler), чье мнение приводит издание The Wall Street Journal, на фоне закрытия китайских бирж до четверга на этой неделе не стоит пытаться объяснить динамику на рынках, так как объемы торгов "очень, очень низкие".
По словам стратега по фондовым биржам в Daiwa Capital Markets Пола Китни (Paul Kitney), несмотря на продолжение сезона отчетностей, особенно в Австралии, трейдеры уже анализируют другие факторы, в частности неопределенность на фондовых биржах, которая наблюдалась ранее в этом месяце.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Успешные реформы в Украине - это самый лучший ответ на российскую агрессию и дезинформацию, - глава МИД Дании
|Каддафи финансировал президентские кампании Тимошенко и Саркози - Asharq Al Awsat
|19 февраля стал самым спокойным днем на межбанке в этом месяце
|Украина без Саакашвили. Как повторители Майдана сделали Порошенко сильнее
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Пан-Евро-Мед: логистические центры Украины рассчитывают на рост международных грузоперевозок.
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 27.0672 грн
|19 февраля НБУ продал банкам депозитные сертификаты на 4 839 млн гривен
|19 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование overnight 1,1 млрд гривен
|Остатки средств на корсчетах банков 20.02.18
|На межбанке 19 февраля объем торгов долларом уменьшился на $109,8 млн до $91,8 млн
|НБУ расширил объем обязательной для обнародования информации о банках
Это интересно
|Процессор Snapdragon 855 будет производиться по 7-нм технологии
|14 признаков того, что вас скоро уволят
|Компания Citroen официально представила фургон Berlingo нового поколения
|SpaceX построила корабль-паук для ловли обтекателей полезной нагрузки ракет Falcon, а также готовит ещё одну плавучую платформу
|Amazon увеличила капитализацию до более чем $700 млрд и впервые обошла Microsoft
|Японский электрогиперкар набрал сотню за 1,9 секунды
|Самые глупые автомобильные запреты