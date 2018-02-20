Биржи АТР 20 февраля в основном снижаются вслед за европейскими биржами

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на фоне низких объемов торгов, а также следуя динамике европейских бирж накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.40 EET японский индекс Nikkei 225 опускался на 1,01%, до 21925,80 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повышался на 0,12% - до 31151,65 пункта. Корейский KOSPI уменьшался на 0,84%, до 2422,19 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,08%, до 5936,6 пункта.

Биржи Шанхая и Вьетнама по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

В понедельник основные европейские индексы закрылись снижением. По итогам торгов немецкий DAX опустился на 0,53% - до 12385,6 пункта, французский CAC 40 - на 0,48% - до 5256,18 пункта, британский FTSE 100 - на 0,64% - до 7247,66 пункта.

Как сообщает начальник отдела продаж по региону АТР в Saxo Capital Markets Эндрю Брэслер (Andrew Bresler), чье мнение приводит издание The Wall Street Journal, на фоне закрытия китайских бирж до четверга на этой неделе не стоит пытаться объяснить динамику на рынках, так как объемы торгов "очень, очень низкие".

По словам стратега по фондовым биржам в Daiwa Capital Markets Пола Китни (Paul Kitney), несмотря на продолжение сезона отчетностей, особенно в Австралии, трейдеры уже анализируют другие факторы, в частности неопределенность на фондовых биржах, которая наблюдалась ранее в этом месяце.