Уолл-стрит 16 февраля закрылась разнонаправленно

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,08%, до 25219,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,23%, до 7239,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,04%, до 2732,22 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в феврале, по предварительной оценке, вырос до 99,9 пункта с 95,7 пункта в январе. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения индикатора до 95,4 пункта.

Объемы торговли в пятницу, между тем, были не слишком велики перед долгими выходными - в понедельник американские биржи будут закрыты в связи с Днем президента в США.

Как отметил старший рыночный аналитик Phoenix Financial Services Вейн Кауфман (Wayne Kaufman), индекс S&P за четыре из пяти последних сессий вырос как минимум на 1%. "Мы видим устойчивое движение, возвращающее нас на уровень некоторой перекупленности...", - сказал он агентству MarketWatch.