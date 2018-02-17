Рынок акций Украины завершил торги 16 февраля символическим ростом

Объем торгов на УБ составил 297,6 млн грн, в том числе акциями 3,5 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 113,3 млн грн, в том числе акциями – 0,35 млн грн.
Индекс УБ в "зеленую зону" вытянули единственно подорожавшие акции "Центрэнерго" (+1,33%).
Тройку лидеров снижения составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (-1,02%), "Донбассэнерго" (-0,68%) и "Укрнафты" (-0,29%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,2%) и "Мотор Сичи" (-0,2%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,09% - до 505,02 пункта при объеме торгов 0,7 млн злотых (5,6 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали акции KSG Agro (-8,16%), "Милкиленда" (-4,05%) и агрохолдинга ИМК (-2,62%).
Дорожали только акции "Агротона" (+4,66%).