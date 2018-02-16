Финансовые новости
- |
- 16.02.18
- |
- 09:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи Японии и Австралии растут 16 февраля вслед за американскими фондовыми рынками
07:32 16.02.2018 |
Биржи Японии и Австралии растут в пятницу на фоне оптимизма на американских биржах днем ранее, при этом большинство остальных фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.42 EET японский индекс Nikkei 225 рос на 1,45%, до 21770,89 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,02%, до 5910 пунктов.
Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По итогам среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, корейский KOSPI - 1,11%, до 2421,83 пункта. Гонконгский Hang Seng Index по итогам четверга повысился на 1,97% - до 31115,43 пункта.
Участники торгов обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в четверг прибавили 1,2-1,6% на фоне новостей компаний и внутренней статистики, Dow Jones наконец закрылся выше уровня в 25000 пунктов.
Кроме того, с оптимизмом в Японии инвесторы восприняли новости о переназначении главы японского центробанка Харухико Куроды на второй пятилетний срок. Рынки восприняли эту новость как сигнал продолжения нынешней мягкой денежной политики регулятора.
Эксперты отмечают сниженный объем торгов на биржах региона на фоне закрытия ряда фондовых рынков на праздничные дни, которые будут длиться до 22 февраля включительно.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке после затяжного провала развернулся и пошел расти
ТОП-НОВОСТИ
|Мобилизация Гриценко: С кем планируют торговаться мелкочлены
|Зря прятался. Украине нужен Труханов
|Суд отпустил мэра Одессы Труханова на поруки депутата от БПП Голубова
|Мирослав Продан: Податкова мусила перевірити Данилюка, і це було зроблено
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена на золото поднимается 16 февраля на фоне удешевления доллара и закрытия ряда бирж Азии
|Прибыль ПриватБанка в январе составила 1 млрд 105 млн грн
|Ирландская фондовая биржа включила в листинг ноты ICBC Standard Bank под гривневые ОВГЗ на 0,5 млрд гривен
|Доллар 16 февраля продолжает дешеветь к корзине валют до минимума с конца 2014 г
|Биткоин торгуется 16 февраля выше $10 тыс
|Биржи Японии и Австралии растут 16 февраля вслед за американскими фондовыми рынками
Это интересно
|Илон Маск: человек, запустивший в космос свой кабриолет
|Эксперты определили самую популярную криптовалюту в даркнете
|Майбаху изменили лицо и добавил двухцветный кузов
|Украинские депутаты потратили 195 миллионов гривень на покупку виртуальных денег в 2017 году
|Skoda Octavia получит цифровую приборку
|LG размышляет над складным смартфоном с тремя дисплеями
|Россиянин обманул спецслужбы США, продав несуществующее кибероружие