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Dow Jones впервые за две недели закрылся выше отметки в 25000 пунктов
07:24 16.02.2018 |
Основные фондовые индексы США в четверг прибавили 1,2-1,6% на фоне новостей компаний и внутренней статистики, Dow Jones наконец закрылся выше уровня в 25000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,23%, до 25200,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,58%, до 7256,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,21%, до 2731,20 пункта.
"Это перетягивание каната будет с нами весь год, но я думаю, рынок потихоньку свыкается с мыслью, что небольшая инфляция - это не так уж плохо", - приводит агентство MarketWatch слова менеджера BNY Mellon Wealth Management Лео Гроховски (Leo Grohowski).
Косметическая компания Avon Products Inc. сообщила, что по итогам 2017 года ее чистая прибыль составила 20 миллионов долларов, тогда как в 2016 году компания получила убыток в 107,4 миллиона долларов.
Американская телекоммуникационная Cisco объявила об убытке за первое полугодие 2017-2018 финансового года, завершившегося 27 января, в 6,384 миллиарда долларов против прибыли в 4,67 миллиарда долларов годом ранее. Однако Cisco объяснила убыток тем, что результаты за четвертый квартал включают выплату в размере 11,1 миллиарда долларов, связанную с принятием налоговой реформы в США.
Ранее Федрезерв США сообщил, что промышленное производство в стране в январе в месячном выражении снизилось на 0,1%, в то время как аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,2%.
Индекс цен производителей США в январе вырос на 0,4% по сравнению с декабрем и на 2,7% по сравнению с январем 2017 года.
Индекс производственной активности Филадельфии в феврале составил 25,8 пункта по сравнению с прогнозами в 21 пункт, а аналогичный показатель Нью-Йорка снизился до 13,1 пункта, тогда как эксперты ожидали небольшого снижения до 17,5 пункта.
Кроме того, согласно данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 февраля, выросло на 7 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 230 тысяч, как и ожидали аналитики. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения - на 2 тысячи, до 223 тысяч заявок.
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