Японский Nikkei 225 завершил торги снижением на данных внутренней статистики

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды разнонаправленно, японский Nikkei 225 закрылся в "красной зоне" из-за статистики по ВВП Японии, оказавшейся хуже прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,43%, до 21154,17 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45%, до 3199,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,48%, до 1739,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,27%, до 30515,6 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,11%, до 2421,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,25%, до 5841,2 пункта.

Участники рынка отреагировали на статистику из Японии, опубликованную ранее в среду. Как сообщило правительство Японии, рост ВВП страны в четвертом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом, по первой оценке, составил 0,1%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в октябре-декабре продемонстрировал рост на 0,5% против прогноза в 0,9%.

Внимание участников рынка сосредоточено на ожидаемой позднее в среду публикации статистики по инфляции в США. Опасения инвесторов относительно слишком быстрого ускорения инфляции и ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) привели к обвалу американских фондовых рынков на прошлой неделе.

По мнению директора по рыночной стратегии United Overseas Bank Хена Кунь Хау (Heng Koon How), которое приводит агентство MarketWatch, осторожность на рынке на фоне волатильности акций, вероятно, поддерживает иену - валюту, которая традиционно считается безопасным активом. Укрепление иены при этом негативно отражается на стоимости акций японских экспортеров.

Как отмечает агентство, инвесторы становятся менее активными по мере приближения продолжительных праздников в Китае в связи с наступающим Новым годом по лунному календарю. Китайский Новый год в этом году выпадает на ночь на 16 февраля, а праздничные дни будут длиться до 22 февраля включительно. Перед продолжительными выходными часть трейдеров предпочитают закрыть свои позиции.