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Рынок акций Украины завершил торги 13 февраля ростом биржевых индексов
19:53 13.02.2018 |
Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,23% - до 1466,22 пункта, индекс ПФТС - на 0,18%, до 336,12 пункта.
Объем торгов на УБ составил 1,16 млрд грн, в том числе акциями 5,22 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 52,7 млн грн, в том числе акциями - 0,345 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+5,96%), "Центрэнерго" (+1,16%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,88%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-1,03%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,8%) и "Мотор Сичи" (+0,3%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 1,04% - до 500,91 пункта при объеме торгов почти 11 млн злотых (91,3 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели акции "Милкиленда" (-3,29%), "Кернела" (-2,1%) и "Овостара" (-1,57%).
С ростом стоимости завершили торги акции KSG Agro (+0,51%) и "Агротона" (+0,23%).
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