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Индексы США прибавили 1,4-1,7% после обвала рынка на прошлой неделе
07:24 13.02.2018 |
Основные фондовые индексы США в понедельник прибавили 1,4-1,7% после обвала рынка на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,7% - до 24601,27 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,56%, до 6981,96 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,39%, до 2656 пунктов.
На прошлой неделе американские индексы обрушились на фоне опасений инвесторов относительно слишком быстрого ускорения инфляции, что, как полагают аналитики, может привести к возврату к жесткой монетарной политики регуляторов.
Профицит бюджета США в январе 2017-2018 финансового года составил 49,236 миллиарда долларов после декабрьского дефицита в 23,192 миллиарда долларов, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 51 миллиард долларов.
Также участники рынка обратили внимание на новости о проекту бюджета на 2019 финансовый год, который был представлен в понедельник. Правительство США запрашивает у конгресса финансирование на 2019 год в размере 3,422 триллиона долларов (21% ВВП), при этом предполагаемый дефицит бюджета должен составить 984 миллиарда долларов, или 4,7% ВВП.
Инвесторы также ждут ряда важных макроэкономических данных: в среду будет опубликована январская статистика по инфляции в США, в четверг - индекс цен производителей.
"Думаю, я не в меньшинстве, когда пишу, что я нервничаю, опасаясь того, что может произойти в следующие пять минут. Волатильность пугает и иногда парализует", - сказал агентству MarketWatch старший экономический стратег Capitol Securities Management Кент Энджелк (Kent Engelke).
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