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Константин Кушнер
Фондовые индексы Украины 12 февраля изменились разнонаправленно
19:06 12.02.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,17% - до 1448,42 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,3% - до 335,52 пункта.
Объем торгов на УБ составил 474,9 млн грн, в том числе акциями - 11,75 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 33,56 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-5,55%), "Центрэнерго" (-0,55%).
Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+2,14%) и "Мотор Сичи" (+0,21%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,21%) и "Мотор Сичи" (+0,55%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник повысился на 1,47% - до 506,16 пункта при объеме торгов 0,77 млн злотых (6,4 млн грн).
Все индексные акции завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Милкиленда" (+2,7%), KSG Agro (+2,62%) и "Астарты" (+2,32%).
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