Крупнейшие хедж-фонды ожидают сохранения волатильности на неопределенный срок

Руководители двух из ведущих хеджевых фондов мира рекомендуют инвесторам выстраивать стратегию с учетом изменения картины волатильности на рынках на неопределенный срок.

Турбулентность, которая на прошлой неделе привела к рекордным оттокам инвестиций из фондов акций, продолжится в обозримом будущем, заявил один из инвестдиректоров Bridgewater Боб Принс. Он и основатель фонда Рэй Далио совместно управляют активами на $160 млрд.

"Долгое время рынок накапливал излишнюю самонадеянность, поэтому мы не считаем, что встряска закончится за несколько дней", - сказал Б.Принс в интервью Financial Times.

Пьер-Анри Фламан, руководящий подразделением GLG в Man Group, советует не скупать активы на падении в настоящий момент. "Инстинктивная наклонность к покупке на падении может быть сильна. Как показала прошлая неделя, результат может быть не столь успешным. Полагаю, то, что мы наблюдали на прошлой неделе, продолжится еще какое-то время", - написал он в ответ на запрос Bloomberg.

По итогам прошлой недели рынок акций США продемонстрировал самое значительное падение с начала 2016 года, S&P 500 потерял 5,2%, и падение могло бы стать более существенным, если бы не подъем в пятницу. В понедельник фьючерсы на фондовые индексы США растут более чем на 1,1%, рынки акций Европы - более чем на 1,2% (кроме итальянского), однако торги в Азии завершились без единой динамики.

