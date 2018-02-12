Американские биржи в конце минувшей недели снова взбудоражили финансовые рынки. На торгах в четверг основные фондовые индексы США обвалились на 3,8-4,2%. В пятницу они подросли, но не настолько, чтобы компенсировать потери. Всего же за неделю американский рынок просел на пять процентов. Для Белого дома лихорадка на биржах - серьезный вызов.

Биржи США в четверг опять ушли в красную зону. Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% - до 23 860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% - до 6777,16, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% - до 2581,08.

Первое потрясение американские торговые площадки пережили в прошлый понедельник, когда индексы обвалились на 3,8-4,6%. Сигналом к распродаже акций для инвесторов послужил рост доходности американских гособлигаций до 2,86%. Также сыграло роль ожидание ускорения повышения ставки ФРС после смены главы регулятора.

Во вторник, среду и пятницу биржи частично компенсировали потери. В итоге за прошлую неделю с учетом коррекции Dow Jones снизился на 5,16%, NASDAQ - на 4,93%, а S&P 500 - 5,11%.

Но в администрации Дональда Трампа утверждают, что обвал бирж не грозит новым экономическим кризисом.

"Фундаментально в долгосрочной перспективе мы сильны. Уровень безработицы очень низкий, занятость - высокая, заработная плата, корпоративные заимствования растут ", - говорит заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Несмотря на успокаивающие заявления администрации, инвесторы в Европе и Азии реагируют крайне нервно. В пятницу в Азии индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,05%, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,19%, гонконгский Hang Seng Index - на 3,1%, южнокорейский KOSPI - на 1,82%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,89%, японский Nikkei 225 - на 2,32%.

Европейские фондовые индексы тоже в минусе. Немецкий DAX, французский CAC и английский FTSE на пятничных торгах опускались в пределах 0,5-1%.