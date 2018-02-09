Финансовые новости
- |
- 09.02.18
- |
- 16:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР закрылись 9 февраля падением до 4% вслед за американскими индексами
12:17 09.02.2018 |
Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в пятницу в значительном минусе на фоне нового обвала бирж США, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 4,05%, до 3129,85 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,19%, до 1679,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 3,1%, до 29507,42 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,82%, до 2363,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,89%, до 5838 пунктов, японский индекс Nikkei 225 - на 2,32%, до 21382,62 пункта.
Давление на биржи АТР вновь оказывает отрицательная динамика индексов США, которые по итогам торгов четверга упали на 3,8-4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынках в условиях роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это второе масштабное падение за текущую неделю, в понедельник американские индексы обвалились на 3,8-4,6%.
На фоне роста неопределенности на рынке вырос спрос на иену, которая традиционно считается безопасным активом. Удорожание национальной валюты привело к снижению японского индекса, так как рост курса иены отрицательно сказывается на стоимости акций японских экспортеров. В результате, по данным агентства MarketWatch, недельное снижение индекса стало рекордным за два года - более 8%.
"Большая часть разговоров на рынке по-прежнему сводится к тому, является ли распродажа последней недели коррекционной после значительного роста 2017 года для многих мировых фондовых рынков или же это начало устойчивого снижения. Нежелание переносить риски на выходные оправдано," - цитирует MarketWatch главу отдела количественной аналитики по АТР Liquidnet Тони Ченга (Tony Cheung).
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луганское направление: Какие серые села могут быть нашими
|Венгрия все-таки заблокировала комиссию Украина-НАТО по вопросам обороны
|Узбекское дело Путина в Дагестане
|Курсовая раскачка на межбанке завершилась 8 февраля удешевлением доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 9 февраля составил 27.0585 грн.
|АМКУ разрешил депутату Рады Демчаку (БПП) купить более 50% РВС Банка
|Доллар США растет 9 февраля, для евро неделя может стать наихудшей с ноября 2016г
|Биржи АТР закрылись 9 февраля падением до 4% вслед за американскими индексами
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.02.18
|Курсы валют по карточным операциям на 09.02.18
Это интересно
|NASA одобрило запуск частного космического корабля Dream Chaser
|Tesla улетела не туда: что пошло не по плану при запуске Falcon Heavy?
|Слава Украине! Корни приветствия тянутся куда глубже времен ОУН-УПА
|Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
|Новый Mercedes-Benz Sprinter: доступ в Сеть, 1700 конфигураций и три типа привода
|Во Франции запретили использование телефонов в машине даже при съезде на обочину и остановке
|Выход смартфона с «алмазным» стеклом назначили на 2019 год