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Американские биржи вновь обвалились: DJIA на 4,2%, S&P на 3,8%, NASDAQ на 3,9%
07:26 09.02.2018 |
Основные фондовые индексы США в четверг вновь упали, на этот раз на 3,8% - 4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones обрушился на 4,15% - до 23860,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 3,9% - до 6777,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 3,75% - до 2581,08 пункта.
Таким образом, это второй худший в истории день для Dow Jones по снижению по процентным пунктам - в четверг показатель также потерял 4,2%.
В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. На следующий день индексы частично компенсировали потерю.
С начала недели с учетом коррекции Dow Jones снизился на 1660,5 пункта (6,5%), NASDAQ - на 463,35 пункта (6,4%), а S&P 500 - на 181,13 пункта (6,6%).
«Несомненно, главное - это страх, что ФРС собирается совершить ошибку, и высокие доходы будут сокращаться», - пояснил Associated Press старший стратег Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен. Трейдеры опасаются, что ФРС слишком быстро повысит процентные ставки.
В четверг министерство труда США опубликовало данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю. Показатель, вопреки прогнозам, уменьшился на 9 тысяч с уровня предыдущей недели и составил 221 тысячу. Аналитики, напротив, ожидали роста числа заявок с показателя прошлой недели на 6 тысяч - до 236 тысяч.
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