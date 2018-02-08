Финансовые новости
- |
- 08.02.18
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США завершили торги 7 февраля в небольшом минусе
07:31 08.02.2018 |
Основные фондовые индексы США по итогам среды снизились, несмотря на заявления председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам страны (SEC) об удовлетворительном состоянии финансового рынка на фоне обвала в понедельник, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,08%, до 24893,35пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,9%, до 7051,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,5%, до 2681,66 пункта.
Председатель SEC Джей Клейтон (Jay Clayton) ранее заявил, что не может с уверенностью назвать причины резкого падения цен на акции в ходе последних торговых сессий, но все признаки указывают на то, что финансовые рынки функционируют нормально.
В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. При этом индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, продемонстрировав тем самым максимальное абсолютное падение с августа 2011 года.
Кроме того, на фоне этих событий возросла обеспокоенность трейдеров относительно высокой волатильности рынка акций.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как чеки из спортзала спасли Боголюбова от иска на $500 млн
|Венский бал. Порошенко не на танцы пригласили
|Автостраховку теперь можно купить онлайн
|Конгресс США проголосовал за усиление сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 27.1241 грн
|НБУ приостанавливает размещение краткосрочных депозитных сертификатов
|Юань падает рекордными темпами с 2015г, доллар слабо дешевеет к евро и иене
|В январе объем операций на межбанке сократился на 11% до $7,7 млрд
|ФГВФЛ намерен инициировать повышение гарантированной суммы возмещения вкладов
|Биржи АТР 8 февраля закрылись в основном ростом
Это интересно
|Во Франции запретили использование телефонов в машине даже при съезде на обочину и остановке
|Выход смартфона с «алмазным» стеклом назначили на 2019 год
|10 лучших рекламных роликов Супербоула-2018
|Хайп вокруг сверхзащищенного смартфона Turing Phone завершился банкротством
|ФБР поймало «спам-короля» Левашова с помощью его учетной записи iCloud
|Intel представила умные очки Vaunt
|Что делать с начальником, который вас не любит