Биржи США завершили торги 7 февраля в небольшом минусе

Основные фондовые индексы США по итогам среды снизились, несмотря на заявления председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам страны (SEC) об удовлетворительном состоянии финансового рынка на фоне обвала в понедельник, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,08%, до 24893,35пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,9%, до 7051,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,5%, до 2681,66 пункта.

Председатель SEC Джей Клейтон (Jay Clayton) ранее заявил, что не может с уверенностью назвать причины резкого падения цен на акции в ходе последних торговых сессий, но все признаки указывают на то, что финансовые рынки функционируют нормально.

В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал, когда индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. При этом индекс Dow Jones упал ниже отметки в 25000 пунктов, опускаясь в ходе торгов более чем на 1500 пунктов, продемонстрировав тем самым максимальное абсолютное падение с августа 2011 года.

Кроме того, на фоне этих событий возросла обеспокоенность трейдеров относительно высокой волатильности рынка акций.