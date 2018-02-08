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Фондовые индексы Украины 7 февраля изменились разнонаправленно
21:51 07.02.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,18% - до 1467,99 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,1% - до 334,6 пункта.
Объем торгов на УБ составил 607,7 млн грн, в том числе акциями - 6,1 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 142,8 млн грн, в том числе акциями - 0,37 млн грн.
Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Укрнафты" (-4,33%), "Донбассэнерго" (-1,78%) и "Центрэнерго" (-0,34%).
Выросли в цене акции "Мотор Сичи" (+4,09%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,75%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,51%) и "Центрэнерго" (-1,25%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,05% - до 501,46 пункта при объеме торгов 7,1 млн злотых (58,9 млн грн).
В "индексной корзине" подешевели бумаги "Астарты" (-0,38%) и "Кернела" (-0,31%).
В "зеленой зоне" завершили торги акции "Агротона" (+2,29%), агрохолдинга ИМК (+1,54%) и "Милкиленда" (+0,65%).
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