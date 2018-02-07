Рынок акций Украины 6 февраля снизился вслед за миром

Украинский рынок акций во вторник снизился на волне распродаж на мировых финансовых рынках: индекс "Украинской биржи" (УБ) упал на 2,98% - до 1450,93 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 337,05 пункта.

Объем торгов на УБ составил 90,5 млн грн, в том числе акциями 5,6 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 181,9 млн грн, в том числе акциями - 0,38 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-8,78%), "Укрнафты" (-4,72%) и "Мотор Сичи" (-3,93%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,94%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,94%) и "Мотор Сичи" (-0,51%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв упал на 2,97% - до 502,24 пункта при объеме торгов 4,74 млн злотых (39,3 млн грн).

Все индексные акции находились в "красной зоне". С отрицательной динамикой лидировали бумаги агрохолдинга ИМК (-11,59%), "Агротона" (-7,25%) и "Астарты" (-4,81%).